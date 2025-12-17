İlginizi Çekebilir

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar ve yakınları için sinema etkinliği

MERSİN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 65 yaş üstü hastalar ve yakınları için sinema etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, konferans salonunda organize edilen etkinliğe, başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, idari personel, 65 yaş üstü hastalar ve yakınları katıldı.

Etkinlikte katılımcılar bir animasyon filmini izledi.

Programın ardından hastalara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ballı, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını belirterek, "Hastaların sosyal ve psikolojik iyi oluşları da büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler hastalarla kurulan bağı güçlendirdiği gibi hastaneye olan aidiyet duygusunu da artırıyor." ifadesini kullandı.



