İlginizi Çekebilir

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı
Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:
Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek
Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi
Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu
Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı
Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ballı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ballı, AA

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ballı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ballı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karelerini seçen Ballı, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

Başhekim Ballı, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Mehmet Ballı, AA muhabirine, fotoğrafları incelerken 2025 yılında yaşanılanları tekrar hatırladığını söyledi.

Fotoğrafların hem anlamlı hem de acı dolu anları gözler önüne serdiğini vurgulayan Ballı, "Fotoğraflara baktığım zaman 'Keşke yaşanmasaydı' dediğimiz birçok kareye tanık oldum. Keşke bu fotoğrafları görmek zorunda kalmasaydık. Tabii güzel fotoğraflar da var. Temennim ülkemiz ve bütün insanlık için güzel fotoğraf karelerinin bol olduğu, hatırlamak istemediğimiz karelerin ve bu karelerin çekilmesine neden olacak olayların yaşanmadığı bir ülke, dünya ve insanlık diliyorum." diye konuştu.

Ballı, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 31.01.2026 12:02:31 0
Anahtar Kelimeler: mersin şehir hastanesi başhekimi prof. dr. ballı aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Kötü Görüntüyü Hep Seyrediyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Hatay'da polis, piroteknik maddelere yönelik denetim yaptı

2

Mersin'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

3

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osmaniye'de konuştu:

4

Hatay'da depoda 642 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

5

Bakan Bayraktar: Türkiye’nin nükleer serüveninde bu yıl hedefimiz ilk elektriği üretmek

6

Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi'nde konuştu:

7

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, kentteki önemli projeleri inceledi

8

Antalya'da dün kaybolan kadın havalimanında bulundu

9

Milli füzeleri prangadan kurtaran motorlar ilgi odağı

10

Şişecam Bulgaristan üretim tesisindeki kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı