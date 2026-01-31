Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ballı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

MERSİN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ballı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karelerini seçen Ballı, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" adlı fotoğrafını oyladı.

Başhekim Ballı, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı karesine oy verdi.

Prof. Dr. Mehmet Ballı, AA muhabirine, fotoğrafları incelerken 2025 yılında yaşanılanları tekrar hatırladığını söyledi.

Fotoğrafların hem anlamlı hem de acı dolu anları gözler önüne serdiğini vurgulayan Ballı, "Fotoğraflara baktığım zaman 'Keşke yaşanmasaydı' dediğimiz birçok kareye tanık oldum. Keşke bu fotoğrafları görmek zorunda kalmasaydık. Tabii güzel fotoğraflar da var. Temennim ülkemiz ve bütün insanlık için güzel fotoğraf karelerinin bol olduğu, hatırlamak istemediğimiz karelerin ve bu karelerin çekilmesine neden olacak olayların yaşanmadığı bir ülke, dünya ve insanlık diliyorum." diye konuştu.

Ballı, çalışmada emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.