Mersin Serbest Bölgesi'nin 2025'teki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar oldu

MERSİN - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Doğu Akdeniz'in önemli ticaret merkezlerinden Mersin Serbest Bölgesi'nin geçen yılki ticaret hacmi 3,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

Farklı sektörlerde 77'si yabancı 337 firmaya ev sahipliği yapan bölgeden 2025'te çok sayıda ülkeye ihracat yapıldı.

Bölgenin 2025'te 3,5 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yüzde 64'ünü sanayi, yüzde 36'sını da tarım ürünleri oluşturdu.

Gıda, kimya, demir ve çeliğin en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçtiği bölgede, en fazla dış satım Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, İtalya ve Çin'e yapıldı.

- "Bölgenin kuruluşundan bu yana ticaret hacmi 85 milyar doları geçti"

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Ticaret hacminde Türkiye'deki serbest bölgeler arasında ikinci sırada yer aldıklarını dile getiren Mum, şöyle konuştu:

"Mersin Serbest Bölgesi 2025 yılında 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirdi. Bir önceki yıl gerçekleşen 3,7 milyar dolara göre yüzde 5'lik bir azalma söz konusu. Bölgenin kuruluşundan bu yana geçen sürede ticaret hacmi ise 85 milyar doları geçti."

Mum, bölgede 8 bin 300 kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirtti.

Ticaret hacminin artacağına inandıklarını vurgulayan Mum, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasalarda beklediğimiz şartlar oluşursa 2026 yılında 4 milyar dolar ticaret hacmine yaklaşmış olacağız. Mersin Serbest Bölgesi'ndeki altyapı yatırımı çalışmalarımız devam etmektedir. Son 5 yıla bakıldığında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Yatırımcılara daha iyi şartlar sağlamak anlamında tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor."



