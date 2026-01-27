İlginizi Çekebilir

Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu
Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti
Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti
Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor
Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin Silifke

Mersin Silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede sabah başlayan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Yağış nedeniyle Saray Mahallesi'ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi'ni su bastı, park halindeki araçların bir bölümü su altında kaldı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, müze ve çevresindeki alanda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Yağışın ardından etkili olan doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

- "Hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm"

Vatandaşlardan Mehmet Ali Bar, AA muhabirine, ilçede şiddetli yağışın meydana geldiğini belirterek, "45 yaşına geldim, hayatımda ilk defa bu kadar doluyu bir arada gördüm. İlki yaşadım şu an. İnşallah çiftçilerimize bir zarar vermemiştir." dedi.

D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan yağış devam ediyor.



Yurt Dünya 27.01.2026 18:37:05 0
Anahtar Kelimeler: mersin silifke'de sağanak ve dolu etkili oluyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

2

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

3

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

4

İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

5

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu

6

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

7

Hatay Valisi Masatlı, Yeşilay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'nu kabul etti

8

Bucak Halk Kütüphanesi'ni geçen yıl 11 Bin 439 okuyucu ziyaret etti

9

Antalya'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Kaş ile Manavgat ilçelerinde hasar tespiti yapılıyor

10

Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor