İlginizi Çekebilir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu:
Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu
Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor
Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu
Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı
MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çobaner AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
DS Automobiles ve Taylor Barnard işbirliğinden özel konsept otomobil
Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti

Mersin Teknokent'te kurulan turizm şirketinin yetkilileri sektör temsilcileriyle buluştu

Mersin Teknokent

Mersin Teknokent'te kurulan turizm şirketinin yetkilileri sektör temsilcileriyle buluştu

MERSİN - Mersin'de akademisyenlerin öncülüğünde Mersin Teknokent'te kurulan turizm şirketinin yetkilileri sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy öncülüğünde kurulan şirket, Mersin Teknokent'te çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında şirketin hazırladığı Kilikya Gecesi ve Mitoloji Turu projeleri Mersin Teknokent'teki toplantı salonunda sektör temsilcilerine tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, programda, Mersin'de yapılan bu tür programları önemsediklerini söyledi.

Kentte turizm alanındaki çalışmaların disiplinli şekilde devam ettiğini dile getiren Doğanay, "Mersin, 2024'te Türkiye'de 13. sıradaydı. 2025 yılının 11. ayı itibarıyla 10. sıraya yerleşti. En çok turist ağırlayan, konaklatan iller arasında 10. sıradayız. Hedefimiz ilk 5." diye konuştu.

Prof. Dr. Ahmet Atasoy da Mersin turizmi için birlik içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

"Birlikten kuvvet doğar" sözüyle hareket ettiklerini vurgulayan Atasoy, "Mersin'de turizm alanında yükselen eğilimlere yenilerini eklemek istiyoruz. Mersin turizminin gelişmesi kaçınılmazdır, bunu kimse durduramaz." dedi.

Toplantıda şirketin Kilikya Gecesi ve Mitoloji Turu projeleri detaylı şekilde sektör temsilcilerine anlatıldı.

Program, görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Yurt Dünya 23.01.2026 19:46:53 0
Anahtar Kelimeler: mersin teknokent'te kurulan turizm şirketinin yetkilileri sektör temsilcileriyle buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Adana'da konuştu:

2

Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

3

Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

4

Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu

5

Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor

6

Antalya'da dalgıçlar su altında kitap okudu

7

Kahramanmaraş'ta 10 ilden AFAD ekiplerinin katılımıyla çığ tatbikatı yapıldı

8

MEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çobaner AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

DS Automobiles ve Taylor Barnard işbirliğinden özel konsept otomobil

10

Kahramanmaraş'ta bir aile, kar nedeniyle yollar kapanınca misafirliğe iş makinesiyle gitti