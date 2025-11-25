İlginizi Çekebilir

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası
Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı
Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı
Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı
Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü
Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi
Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı
Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek
AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu

Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

Mersin Üniversitesi Hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

MERSİN - Mersin Üniversitesi Hastanesinde hayata geçirilen akıllı ilaç dolabı, sekretersiz poliklinik, insansız vezne ve kağıtsız hastane uygulamalarıyla hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alması amaçlanıyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede yürütülen dijitalleşme süreci kapsamında kağıtsız hastane sistemi uygulamaya konuldu.

Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasının ve tasarrufun sağlanmasının hedeflendiği uygulamaya, sekretersiz poliklinik, akıllı ilaç dolabı ve insansız vezne çalışmaları eklendi.

Hastane Koordinatörü Doç. Dr. Evren Değirmenci, AA muhabirine, dijital dönüşüm sürecinin birçok alanda eşzamanlı hayata geçirildiğini söyledi.

"Dijital eczaneler" olarak tanımladığı akıllı ilaç dolabı hakkında bilgi veren Değirmenci, "Hekimlerin hastalara verdiği ilaçların hemşireler tarafından parmak iziyle alınabildiği, bu sayede hastanedeki eczaneye gitmeye gerek kalmadan ilaçların otomatik olarak hastane bilgi yönetimi üzerinden faturalandırılabildiği bir sistem." dedi.

- "Kağıt sarfiyatını ortadan kaldırdık"

Değirmenci, kağıtsız hastane uygulamasına ilişkin de "Hastanede kullanılan bütün formlarda dijitalleşme sürecine devam ediyoruz. Formların tamamını tablete aktarmak suretiyle kağıt sarfiyatını ve bunların arşivlenmesinde yükü ortadan kaldırmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Dijitalleşmenin, insansız vezne uygulamasıyla güçlendirildiğini dile getiren Değirmenci, "Burada da özellikle hocaların özel randevuları için geç saatte gelen hastaların açık vezne bulamama sorununu ortadan kaldırdık. Bütün ödemeler banka kartıyla, insana ihtiyaç duymadan yaklaşık 10 saniye bile sürmeyen işlemle yapılabiliyor." diye konuştu.

Değirmenci, hastanede güneş enerji santrali projelerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Güneş enerji santralinin birinci fazı hastanemizde tamamlanmış durumda. Birinci faz kapsamında idari ve akademik personel otoparklarının tamamı güneş enerji panelleriyle kaplandı. Hastanemizin yazın yüzde 35, kışın ise yüzde 50 civarındaki elektrik tüketimi güneş enerji santralimizden sağlanıyor."



Sağlık 25.11.2025 16:16:36 0
Anahtar Kelimeler: mersin üniversitesi hastanesinde dijital dönüşüm çalışmaları yürütülüyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Çarpık Kentleşme Olmasın
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

2

Serik Devlet Hastanesi acil servisinde tatbikat yapıldı

3

Karmod Fransa'da 5. etap çelik konstrüksiyon ev projesini tamamladı

4

Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

5

Antalyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

6

Burdur'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren sanık ile eşinin yargılanması sürdü

7

Gülnar ilçesinde Sarıkeçili Yörükleri'ne mont hediye edildi

8

Hatay'da afetzede gençlerin proje üretebilmeleri için kurulan "Hatay Kamp'üs" açıldı

9

Antalya'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek

10

AK Partili Durmuş Fatih İleri, Hatay'da STK temsilcileriyle buluştu