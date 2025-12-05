Mersin Valisi Toros, 11 aylık asayiş verilerini değerlendirdi:

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, kentin huzuruna kasteden her yapıyı tek tek çökertmeye devam edeceklerini belirtti.



​​​​​​Toros, Mersin Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, kentteki 11 aylık asayiş verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadelede 10 önemli suç grubunda yüzde 14,2 düşüş kaydedildiğini, olayların aydınlatma oranının yüzde 99,2'e yükseldiğini ifade eden Toros, söz konusu süreçte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 bin 872 hükümlünün yakalandığını belirtti.

Toros, organize suç örgütü ve kaçaklığa yönelik operasyonlarda ele geçirilen ürünlerle 85,3 milyon liralık vergi kaybının önlendiğini dile getirdi.

Suç ve suçlulara karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

"Hiçbir suç odağına hayat alanı bırakmayacak, ilimizin huzuruna kasteden her yapıyı tek tek çökertmeye devam edeceğiz. Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı çok boyutlu bir mücadele veriyoruz. Bu kirli tuzağa tek bir insanımız dahi düşmesin diye zehir tacirlerine göz açtırmıyor, onların karanlık düzenlerinin evlatlarımızın hayatına gölge düşürmesine asla müsaade etmiyoruz."

- Uyuşturucuyla mücadele

Toros, 11 ayda uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1412 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 247 şüpheliden 1445'inin tutuklandığını, 336'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını anlatan Toros, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara karşı gerçekleştirilen operasyon sayısında yüzde 45, gözaltına alının şahıs sayısında yüzde 49 ve tutuklanma sayısında yüzde 88 artış sağlanmıştır. Yapılan operasyonlarda, 2 bin 377 kilogram uyuşturucu madde, 7,4 milyon uyuşturucu hap ve 10 bin 441 kök kenevir ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yakalanan uyuşturucu madde miktarında yüzde 110, uyuşturucu hap sayısında yüzde 183 artış gerçekleşmiştir. Bu sayılar, zehir tacirlerini kıskaca aldığımızı, onlara nefes alacak tek bir boşluk dahi bırakmadığımızı gösteriyor."

- Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçları

Yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve internet üzerinden işlenen organize suçlara karşı sistematik bir mücadele yürüttüklerinin bilgisini veren Toros, ocak-kasım döneminde suç unsuru tespit edilen 3 bin 870 hesap ya da kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Vali Toros, 192 operasyonda gözaltına alınan 959 şüpheliden 432'sinin tutuklandığını, siber dünyanın görünmez duvarlarında gizlenen her karanlık yapıyı etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.

Trafikte "sıfır can kaybı" hedefine ulaşmak ve düzen akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Toros, 11 ayda 5 milyon 421 araç, 638 bin motosiklet, 28 bin ticari taksi ve 21 bin okul servisinin denetlendiğini belirtti.

Toros, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bilgisini verdi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının "mavi vatan"da güvenliğin teminatı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Toros, 11 ayda denetlenen 5 bin 396 gemi ve tekneden 530'una yasal işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Özkul ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen de katıldı.