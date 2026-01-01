Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin ve Hatay'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim gerçekleştirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince Üzümlü Kavşağı'nda asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunun yapıldığı denetimlerde şüpheli kişilerin üstü arandı.

Sürücüler ve yolcuların yeni yılını kutlayan polis ekipleri, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uyguladı.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ise ilçe merkezinde oluşturulan uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada polislerin yeni yılını kutlayan Duru, sürücülerle sohbet etti.

Duru, daha sonra yılbaşı dolayısıyla görev başında olan kurum personelini de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Bozyazı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de ilçe merkezinde denetim yaptı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Gülnar ilçesinde de yılbaşı tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

- Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada polislerin yeni yılını kutlayan Keklik, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Dörtyol Devlet Hastanesi'ne geçen Keklik, hastanede tedavi gören hastaları ve sağlık personellerini ziyaret etti.



