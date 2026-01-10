İlginizi Çekebilir

Mersin'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin

Mersin'de 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MERSİN - Mersin'de hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince vatandaşların huzuru, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında özel harekat polislerinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bir eve düzenlenen operasyonda, hakkında "kasten öldürme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet ile' hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. ile aranması bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramada ise 10 gram esrar ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından M.E. cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



