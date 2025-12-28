İlginizi Çekebilir

Mersin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin

Mersin'de 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

MERSİN - Mersin'de hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.T'nin saklandığı ev belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda 101 suç kaydı olan hükümlü yakalandı.

S.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



