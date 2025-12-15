İlginizi Çekebilir

Antalya'da Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi düzenlendi
RoofStacks yerli teknolojiyle ödeme sistemleri altyapısını geliştirdi
Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği
Kadirli ilçesinde üreticilere 10 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı
Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı
TFI TAB Gıda Yatırımları sürdürülebilirlik için sektör paydaşlarını buluşturdu
Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor
Akdeniz Üniversitesi'nden Bakım Hizmetlerinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Projesi
Ford Trucks Senegal pazarına girdi
Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

Mersin

Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesince 6 yaşa kadar olan çocuklara ücretsiz gelişim taraması hizmeti sunuluyor.

Belediyenin açıklamasına göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri'nde erken çocukluk döneminde gelişimsel risklerin belirlenmesine yönelik "Denver Gelişimsel Tarama Testi" yapılıyor.

Uzman psikologlar eşliğinde uygulanan testte, çocuklar ve ebeveynleriyle birebir görüşmeler yapılıyor.

Test sürecinde çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim gösterip göstermediği değerlendiriliyor.

Değerlendirme sonrası ailelere danışmanlık hizmeti de sunuluyor.



Yurt Dünya 15.12.2025 17:54:03 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de akdeniz belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Karaçay Kaderine Terk Edilemez
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da Akdeniz Melek Yatırım Zirvesi düzenlendi

2

RoofStacks yerli teknolojiyle ödeme sistemleri altyapısını geliştirdi

3

Kahramanmaraş'ta engelli vatandaşlara akülü sandalye ve elektrikli motor desteği

4

Kadirli ilçesinde üreticilere 10 bin 500 zeytin fidanı dağıtıldı

5

Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı

6

TFI TAB Gıda Yatırımları sürdürülebilirlik için sektör paydaşlarını buluşturdu

7

Mersin'de Akdeniz Belediyesi 6 yaşa kadar ücretsiz gelişim taraması hizmeti veriyor

8

Akdeniz Üniversitesi'nden Bakım Hizmetlerinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Projesi

9

Ford Trucks Senegal pazarına girdi

10

Antalya'da bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı