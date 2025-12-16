İlginizi Çekebilir

Tami ve T-Soft'tan e-ticaret işletmelerine çoklu banka sanal POS çözümü
Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu
Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi
Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı
Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım
Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi
Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu
Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor
Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

Mersin

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilen bir parka, 2001 yılındaki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Manolya Parkı'na yeni çocuk oyun ve spor grupları kazandırıldı.

Parkın yürüyüş ve bisiklet yollarını yenileyen ekipler, aydınlatma ve çevre düzenlemesi yaptı.

Düzenlemenin ardından parka, 18 Ocak 2001'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk'ün adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesinin yanı sıra şehitlere vefa anlayışını da önemsediklerini belirtti.

Şehitlerin adını sonsuza kadar yaşatacaklarını kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği parklarımızı modern hale getirmeye devam ediyoruz. Yenilediğimiz parka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Öztürk adını vererek hem ailesinin talebini yerine getirdik hem de şehidimize olan minnetimizi somut şekilde gösterdik. Akdeniz'in her mahallesinde yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz."



Yurt Dünya 16.12.2025 16:38:53 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de akdeniz belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Tami ve T-Soft'tan e-ticaret işletmelerine çoklu banka sanal POS çözümü

2

Burgan Bank, Great Place to Work Sertifikası'nın sahibi oldu

3

Borusan Otomotiv sektörel dönüşümü değerlendirdi

4

Osmaniye'de Genç Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

5

Mut ilçesinde öğrencilere Togg'un T10X modeli tanıtıldı

6

Okul sporları Kick boks müsabakaları yoğun katılım

7

Mersin'de Akdeniz Belediyesince yenilenen parka şehidin adı verildi

8

Osmaniye'de 122 üreticiye ekipman desteğinde bulunuldu

9

Hatay’da toprağa gömülü halde bulunan 10 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

10

Osmaniye’de 122 üreticiye 3,3 milyon liralık ekipman desteği