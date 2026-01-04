Mersin'de "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" konseri düzenlendi

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Akdeniz'de Uyanış 3 Ocak 1922" adlı anlatımlı konser düzenlendi.

Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından hazırlanan konser, Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi solistleri ile orkestrası, etkinlikte Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile aynı sahneyi paylaştı.

Kentin kurtuluş mücadelesi, tarihsel anlatım ve müzik eşliğinde izleyicilere aktarıldı.

Konser, vatandaşlardan ilgi gördü.



