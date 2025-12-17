Mersin'de bir çiftçinin çamurlu ayakkabısını çıkararak markete girmesi kameraya yansıdı

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir çiftçinin alışveriş için gittiği markete girmeden çamurlu ayakkabısını çıkarması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çiftçilik yapan 61 yaşındaki Adnan Ersin, Aydınlar Mahallesi'nde bir markete alışveriş için gitti.

Çamurlu olan ayakkabısını kapının önünde çıkararak içeri çorapla giren Ersin, alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldı.

Ersin'in çamurlu ayakkabısını çıkarması ve markette alışveriş yapması, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ersin, gazetecilere, tarlada çalıştıktan sonra ayakkabısının çamur olduğunu söyledi.

İşini bitirdikten sonra markete alışveriş yapmak için gittiğini anlatan Ersin, şunları kaydetti:

"İçeriyi kirletmemek için ayakkabımı çıkardım. Markettekiler neden böyle bir şey yaptığımı sorduğunda ayakkabılarımın çamurlu olduğunu söyledim. Bir daha böyle bir durumda çamurlu da olsa girmemi söylediler. Alışverişimi yapıp çıktım. Yine olsa yine aynısını yaparım. İnsanların emeklerine saygı duymak adına o şekilde davrandım."



