Mersin'de bir genç evin banyosunda ölü bulundu

Mersin'de bir genç evin banyosunda ölü bulundu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir genç evin banyosunda ölü bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alata Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katındaki ikametten kavga seslerinin yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, banyoda hareketsiz yatan Baki B'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin ev arkadaşı H.M.T. ile olaydan bir süre önce adresten ayrıldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Baki B'nin cenazesi incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



12.02.2026 12:35:54
Anahtar Kelimeler: mersin'de bir genç evin banyosunda ölü bulundu

