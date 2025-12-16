İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi

MERSİN - Tarsus Kaymakamlığı, son kullanma tarihi geçmiş çikolata yedikten sonra rahatsızlandıkları için hastanede tedavi altına alınan 10 lise öğrencisinden 7'sinin taburcu edildiğini bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bir öğrencinin okula gitmeden önce satın aldığı iki kutu çikolatayı sınıf arkadaşlarıyla paylaştığı aktarıldı.

Çikolatayı tüketen öğrencilerin rahatsızlandığı ifade edilen açıklamada, "Bunun üzerine öğretmenler tarafından yapılan incelemede, çikolataların son kullanma tarihinin geçtiği fark edilmiştir. Rahatsızlanan 10 öğrencimize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler okulda yapılmış ve ardından öğrencilerin hastaneye sevki sağlanmıştır." denildi.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, hastanedeki 10 çocuktan 7'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 3'ünün gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili söz konusu ürünün satışının yapıldığı işletme ile yakınında bulunan iki işletme mühürlenmiştir. Gerekli idari ve adli işlem titizlikle yürütülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Anteplioğlu, öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.



16.12.2025
