Mersin'de çocuklar Toros Dağları'ndan getirilen karla eğlendi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde Toros Dağları'ndan toplanan karın döküldüğü meydanda çocuklar için etkinlik düzenlendi.

Silifke Belediyesi ekiplerince, yüksek kesimlerde toplanıp kamyonlara yüklenen kar, yağışın olmadığı ilçe merkezindeki Göksu Parkı Meydanı'na döküldü.

Burada düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

Öte yandan, hafta sonunu kar manzarasıyla geçirmek isteyenler de 1450 rakımlı Mara Yaylası'nda bir araya geldi.

Bazı ziyaretçiler beyaz örtüyle kaplanan yaylada piknik yaptı bazıları da kar topu oynayarak eğlendi.

Yayla yolunda önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



