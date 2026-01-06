İlginizi Çekebilir

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi
Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi
Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı
Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı
L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı
Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi
OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti
Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı

Mersin

Mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde kiraladığı depoda patlayıcı ve yanıcı madde satışı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, izinsiz patlayıcı ve yanıcı madde satışı yapıldığı belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

Adreste 16 bin 714 havai fişek, 317 bin 300 meşale, 195 bin 16 volkan, 150 bin 480 maytap, 42 bin 720 sis bombası ve 4 bin 900 konfeti ele geçirildi.

Ekipler, depoyu kiralayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yurt Dünya 6.01.2026 12:02:42 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de deposunda patlayıcı ve yanıcı madde bulunduran zanlı tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Bu Bayrak Hepimizindir
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Kepez Kent Tiyatrosu, 2026 yılının ilk çocuk oyununu sahneledi

2

Osmaniye’de ücretsiz karate eğitimi

3

Kapalı alanlardaki düşük nem göz kuruluğunu tetikliyor

4

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

5

Osmaniye'de huzur ve güven uygulaması yapıldı

6

Otel ekipmanları ile gıda ve içecek fuarları Antalya'da açıldı

7

L'Oreal Grup CES 2026'da kızılötesi ışıkla geliştirilen güzellik teknolojilerini tanıttı

8

Mersin'de ruhsatsız üretim yapılan şalgam imalathanesi mühürlendi

9

OMSAN Lojistik ve Shell & Turcas işbirliğini genişletti

10

Finansçı Fenerbahçeliler Derneğinden AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret