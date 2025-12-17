İlginizi Çekebilir

Sabancı 9 şirketiyle CDP'nin "Global A Listesi"nde yer aldı
Allianz Türkiye, TSB raporunda "en hızlı hasar ödemesi" ile zirvede
Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma
Antalya'da kuyumculara yönelik yetki belgesi denetimi yapıldı
Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis
İş Bankası ve Türk Telekom desteğiyle ortaokullara yazılım eğitimi
Adana 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
Tek Dünya Karadeniz Vakfı 2025'te dünya genelindeki sosyal etki çalışmalarını genişletti
Çevresel ve teknolojik faktörler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Mersin

Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

MERSİN - Yeşilay Mersin Şubesi tarafından din görevlilerine yönelik bağımlılık mücadele eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezince (YEDAM) organize edilen "Tütün, Alkol ve Madde Bağımlılığı" eğitimi, 3 Ocak Zafer Camisi'nde yapıldı.

Eğitime, Toroslar İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri katıldı.

Bağımlılık süreci ve türlerine ilişkin bilgilendirme yapılan eğitimde, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Etkinlikte, toplumda farkındalık oluşturulması için din görevlilerinin rolüne dikkat çekildi.

Ekipler, sahada yapılabilecek bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarına ilişkin öneriler paylaştı.



Yurt Dünya 17.12.2025 13:49:43 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Sabancı 9 şirketiyle CDP'nin "Global A Listesi"nde yer aldı

2

Allianz Türkiye, TSB raporunda "en hızlı hasar ödemesi" ile zirvede

3

Beşiktaş gönüllülerinden Hatay'da depremzede öğrencilere forma

4

Antalya'da kuyumculara yönelik yetki belgesi denetimi yapıldı

5

Antalya'da eşini öldüren sanığa müebbet hapis

6

İş Bankası ve Türk Telekom desteğiyle ortaokullara yazılım eğitimi

7

Adana 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

8

Mersin'de din görevlilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

9

Tek Dünya Karadeniz Vakfı 2025'te dünya genelindeki sosyal etki çalışmalarını genişletti

10

Çevresel ve teknolojik faktörler beyin sağlığını olumsuz etkiliyor