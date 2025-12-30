Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'de dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 20 Kasım 2024'te bir çocuk annesi Aybeniz Top'u tülbentle boğarak öldüren sanık Hasan F. katıldı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları ve Top'un yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın "indirim" uygulanmaksızın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Hasan F. savunmasında, "İstanbul'dan evlenmek için gelmiştim. Olayı bir anlık cinnet haliyle yaptım. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

Aybeniz Top'un yakınları ise sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezasında "iyi hal" indirimi uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönüp alkış tutarak "Adalet yerini buldu." ifadesini kullandı.

- Olay

Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki müstakil evde 20 Kasım 2024'te Hasan F, tartıştığı dini nikahlı eşi Aybeniz Top'u tülbentle boğarak öldürüp kaçmış, daha sonra polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hasan F. hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



