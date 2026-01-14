Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'de paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtıran, yatırım ve kredi vaadiyle haksız kazanç sağlayan, kapora ve senet karşılığı ev satma vaadiyle dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen 15 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen paravan şirketler adına düzenlenmiş evrak ve kaşeler ile 15 cep telefonu incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.B, M.E, Ö.T, A.O.Ö, V.Y, M.M.A, İ.S.K, F.A, K.P, M.A. tutuklandı, E.B, H.K, S.C, Z.G. ve D.R. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



