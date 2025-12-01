Mersin'de düğün konvoyunda yol kapatan 8 kişiye para cezası kesildi

MERSİN - Mersin'de bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatılması nedeniyle 8 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Toroslar ilçesindeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Ekipler 8 sürücünün kimliğini ve araçların plakaları tespit etti.



Karayolları Trafik Kanunu gereğince 8 kişiye toplam 18 bin 867 lira ceza kesildi.



İkisi geçici, biri 2 ay süreyle olmak üzere 3 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Kasım'da Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün konvoyu sırasında yolun kapatıldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma başlatmıştı.