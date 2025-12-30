İlginizi Çekebilir

Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

Mersin

Mersin'de Göksu Nehri'ndeki renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Nehri'nde akan suyun renginin koyulaşması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Silifke ve Mut ilçelerinden geçen nehrin suyunda renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu dolayısıyla çalışma yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaparak su ve çevresinden numune aldı.

Bu arada, nehirde 21 Aralık 2022'de de renk değişimi ve buna bağlı koku oluşumu nedeniyle inceleme yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nehri kirlettiği tespit edilen 2 pirina (zeytinin sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi) işleme tesisine faaliyeti durdurma ve 3 milyon 73 bin lira idari para cezası verildiğini bildirmişti.



