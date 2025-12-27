İlginizi Çekebilir

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti
Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı
Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu
TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir
İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı
Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi
Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi
Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi
Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi
Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

Mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı

Mersin

Mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin Uluslararası Limanı üzerinden Türkiye'ye transit beyannamesiyle getirilen granit cinsi eşyaları mermer olarak iç piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mersin Uluslararası Limanı üzerinden transit beyannamesiyle Türkiye'ye getirilen granit cinsi eşyaların antrepo rejimine tabi tutulmasının ardından bir süre bekletildikten sonra daha düşük değerdeki mermer cinsi eşya olarak ithalat beyannamesine bağlanıp iç piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında granit eşyaların mermer eşyalarla değiştirilerek mermermiş gibi transit ticaretine konu edildiği, ayrıca transit rejimi gereği antrepoda bulunması gereken cam cinsi eşyaların da benzer yöntemle iç piyasaya verildiği belirlendi.

Bu yolla devlet hazinesinin yaklaşık 182 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında antrepo ve şirket sahipleri ile gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli ile 5 şirketin banka hesabına el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yurt Dünya 27.12.2025 12:53:10 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de granit eşyaları mermer gibi gösterip piyasaya süren 5 şüpheli tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından fahiş fiyat denetimleri devam etti

2

Mersin açıklarında 1,5 metre uzunluğunda 25 kilogramlık siyah dümen balığı avlandı

3

Bozyazı'da aşçılık eğitimi alan kursiyerler yöresel lezzetleri sundu

4

TEMUD Genel Başkanı Tilkici: Emekli uzman çavuşlara yakışır haklar elzemdir

5

İHH Antalya ekibi Gazze'de sıcak yemek dağıttı

6

Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

7

Anamur'da kuraklıkla mücadele toplantısı düzenlendi

8

Mersin'de müstakil evde çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi

9

Isparta'da silah sanayi öğrencileri havalı silah mühimmatlarına karşı balistik yelek geliştirdi

10

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor