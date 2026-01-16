İlginizi Çekebilir

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı
Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu
Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

Mersin

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

MERSİN - Mersin'de düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekiplerince son bir haftada, kamu düzenini sağlamak, huzur ve güvenliği üst düzeyde tutmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 26 tabanca, 800 fişek, 7 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 9 bıçak ile 3 bin 267 uyuşturucu hap, 1 kilo 984 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 424 gram esrar ve 4 gram kokain ele geçirildi.

Bir otomobilde yapılan aramada ise teyp kısmına gizlenmiş tabanca bulundu.

Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan 503 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 151 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, aranması bulunan diğer şüpheliler adli makamlara teslim edildi.



Yurt Dünya 16.01.2026 19:11:43 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

2

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

4

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

5

Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu

6

Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

8

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı