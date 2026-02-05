Mersin'de hasta taşıyan ambulansla cipin karıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

MERSİN - Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde hasta taşıyan ambulansla cipin karıştığı kazada 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki 33 DGH 79 plakalı hasta taşıyan ambulans ile M.B. yönetimindeki 38 ADM 056 plakalı cip 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı.

Çarpma sonucu devrilen ambulanstaki sağlık çalışanları K.B, N.B. ve E.K. ile hasta Y.K. ve cip sürücüsü M.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada ambulans ve cipte hasar oluştu.

Bu arada, kazanın Tarsus ilçesinden alınan hastanın Mersin'deki özel bir hastaneye götürüldüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.



