Mersin'de içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları su bastı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle sokakları ve bazı binaların girişlerini su bastı.
Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde içme suyu borusu, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Borunun patlamasının ardından cadde ve mahallenin bazı sokakları suyla kaplandı.
Bahçesi su basan bir apartmanın istinat duvarı bir süre sonra devrildi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suyun tahliyesi ve patlayan borunun onarımı için çalışma başlattı.