Mersin

Mersin'de kaçak kazı yapan 3 zanlı yakalandı

MERSİN - Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.

Kazı yapılan alanda 3 dedektör, 2 kürek, kazma, GPS ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

İncelemelerde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen altın, bakır obje, yüzük ve çeşitli renklerde 12 taş bulundu.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



