Mersin'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Mıstık Ali Gönen yönetimindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen park halindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Mıstık Ali Gönen (64) ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen (43) ve Hüsne Gönen'in (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan A.L.Y. (2), M.G. (12) ve S.Y. (24) ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​