İlginizi Çekebilir

Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı
Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı
Osmaniye’de işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda alev alev yandı
Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor
İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı
Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu
Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

Mersin

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

A.A idaresindeki 46 K 5044 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Tömük Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler minibüsteki işçileri, iş makinelerinin de desteğiyle uçurumdan yukarı taşıyarak ambulanslara ulaştırdı.

Yaralılardan durumu ağır 1 kişi Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, 12 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yurt Dünya 27.01.2026 22:39:12 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Havalimanı istiyoruz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı

2

Mersin'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı

3

Kaş-Demre kara yolunda dolu ulaşımı aksattı

4

Osmaniye’de işçi taşıyan servis minibüsü otoyolda alev alev yandı

5

Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

6

Atatürk'ün Silifke'ye gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı

7

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

8

İş Bankası'ndan uluslararası piyasalarda mavi tahvil ihracı

9

Yıldız Kaşifleri'nin ikinci dönemine 830 öğrencinin yer aldığı 167 takım başvurdu

10

Adana'da çocuklar kamyonlarla getirilen karla eğlendi