Mersin'de muz üreticileri toplantıda bir araya geldi

MERSİN - Mersin'de düzenlenen toplantıda muz üreticilerinin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda bölgede muz yetiştiren üreticiler ile ithalatçı firmaların yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerileri ele alındı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Tuna, bölgenin tarım, turizm ve ticaret alanlarında ekonomik olarak gelişmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

