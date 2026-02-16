İlginizi Çekebilir

Mersin'de orman sınırlarındaki kaçak yapıların yıkımına başlandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman sınırları içinde inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Gürlevik Mahallesi Çamseki mevkisinde kaçak inşa edildiği belirlenen ev ve seralara ilişkin Anamur 3. Asliye Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlandı.

Mahkemenin yıkım kararı vermesinin ardından Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, 34 bin 401 metrekarelik alana yayılan ev ve seraların yıkımına iş makineleriyle başladı.

Kaymakamlık gözetimindeki yıkım çalışmasının 5 günde tamamlanması planlanıyor.



