Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Sulama Birliği kavşağında, Polat Koç idaresindeki 33 ZD 251 plakalı otomobil ile Hakan Toprak'ın kullandığı 33 ZC 221 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.