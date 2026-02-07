Mersin'de parktaki gereçlere zarar verildi

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir parkta gereçlere zarar verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçedeki Karaduvar Mahallesi'ndeki bir parkta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce gece saatlerinde lavaboların kırıldığı, muslukların söküldüğü, sulama hortumlarının kesildiği ve yönlendirme tabelalarının tahrip edildiği bildirildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çocukların neşeyle vakit geçirdiği, mahalle halkının nefes aldığı parklara yönelik saldırıların yalnızca parklara, tesislere ya da kullanılan malzemelere değil, ortak yaşam kültürüne, milli servete ve vatan sevgisine de yapılmış bir saldırı olduğunu belirtti.

Halkın ortak kullanımına sunulan kamu varlıklarının özenle korunması gerektiğini ifade eden Şener, parkı en kısa sürede eski haline getireceklerini kaydetti.

Açıklamada olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

