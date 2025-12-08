İlginizi Çekebilir

Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı

Mersin

Mersin'de seyir halindeki taksi, devrilen ağacın altında kaldı

MERSİN - Mersin'in Mezitli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki taksinin üzerine ağaç devrildi.

Menderes Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen ticari taksi, kentte etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kaldı.

Araçta mahsur kalan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaralanmadığı tespit edildi.

Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, araçta hasar oluştu.



8.12.2025 03:57:59
