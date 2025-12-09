İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, iki ilçede gümrük kaçağı sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde 50 kilogram kıyılmış tütün, 25 elektronik sigara, bir kısmı dolu 9 bin 760 makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 200 bandrolsüz sigara, 4 bin sigara sarma kağıdı, 1275 sigara filtresi ve 3 bin sigara poşeti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



