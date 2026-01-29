Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde altın çaldığı kuyumcudan tabancayla tavana ateş ederek kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuda dün meydana gelen soygunun ardından polis ekiplerince gözaltına alınan İ.Y'nin (32) Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Soygun anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti

Tarsus ilçesinde dün Reşat Gözen'in işlettiği kuyumcuya giren İ.Y, inceleyip fotoğraf çekeceği bahanesiyle 100 gram külçe altın istemişti. Altını aldıktan sonra iş yeri çalışanı Halim Kaya'ya tabanca doğrultan zanlı, tavana ateş edip olay yerinden koşarak kaçmıştı. Kuyumcu ve çevresince inceleme yapan polis ekipleri, firari zanlıyı olayda kullandığı silahla gözaltına almıştı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, 15 müşterinin olduğu iş yerine giren zanlının, altını aldıktan sonra silahını tavana doğrultup ateş etmesi yer almıştı.