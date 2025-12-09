İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de trafolardan bakır kablo çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde trafolardan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasında göre, iki ilçedeki 7 trafodan bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Olay mahallerinde inceleme yapan ekipler, 2 şüphelinin ellerindeki hurda malzemeleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramada, yakılmış halde 37 kilogram bakır elektrik kablosu, motorlu ağaç testeresi, su pompası, kerpeten, yan keski, tahta kesici alet, 2 tornavida, 10 metre soyulmuş kablo, 10 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



