Mersin

Mersin'de uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, uçurumdaki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karahıdırlı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ali Karabulut'un sürüsünden ayrılan 2 keçi uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldı.

Kendi uğraşları sonucu hayvanlarını kurtaramayan Karabulut, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, Karabulut rehberliğinde yaklaşık 50 dakika süren yürüyüşün ardından keçilerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekipler, iple erişim tekniğiyle keçilerin bulunduğu noktaya indi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulundukları yerden çıkarılan keçiler, sahibine teslim edildi.



