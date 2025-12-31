Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye çalışmaları sırasında 2 kişinin üzerinde kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışma yürüten ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Sefa Ş. ve Serhat Ş'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Ş. tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.