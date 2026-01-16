İlginizi Çekebilir

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi
Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı
Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu
Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

Mersin

Mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde adliye çalışanına tokat atıp hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silifke Adliyesinde keşif harcı ve gider avansı için vezneye giden avukat Y.K. burada tartıştığı veznedar Serdar Kaya'ya dosya fırlatıp tokat attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrasında Türk Büro-Sen Mersin 2 No'lu Şube üyeleri Silifke Adliyesi önünde bir araya geldi.

Türk Büro-Sen Mersin 2 No'lu Şube Başkanı Ahmet Suna, basın açıklamasında, veznedar Serdar Kaya'nın avukat tarafından fiziki ve sözlü saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Olay üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını ve sürecin devam ettiğini anlatan Suna, "Adaletin tesis edilmesi için vatandaşlarımıza adalet hizmeti vermekten başka bir amacı bulunmayan fedakar adalet çalışanı meslektaşımız Serdar Kaya'ya, yine bir adalet savunucusu olan avukat tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, olayın takipçisi olduğumuzu, meslektaşlarımızın yalnız olmadığını kamuoyuna ilan ediyoruz." dedi.

- Veznedar olayı anlattı

Olayı anlatan veznedar Serdar Kaya da avukatın keşif harcı ve gider avansı için vezneye geldiğini söyledi.

Avukat Y.K'ye yatıracağı tutarı söylediğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Ödemesi gereken miktarı söyledikten sonra bir anda bana yükselmeye başladı. Bana 'Keşif harcını sen alamazsın, harcın ne olduğunu bilmiyorsun.' diyerek sesini yükseltti. Huyunu bildiğim için alttan almaya devam ettim. 'Hakime keşif harcını öğrettim, sana da öğreteceğim, alacaksın.' diyerek parayı verdi. 'Alayım senin dediğin şekilde.' dedim. O esnada 'Alacaksın tabii.' diyerek dosyayı fırlattı. Dosya üzerime çarparak yere düştü, dosyayı topladım kendisine fırlattım. O esnada yüzüme tokat attı. İkinci tokadı atma eyleminde bulunurken geri çekildim ve kendisi 'Sen kimsin bana tokat atıyorsun?' diyerek eylem devam etti."



Yurt Dünya 16.01.2026 16:10:20 0
Anahtar Kelimeler: mersin'de veznedara tokat attığı iddiasıyla gözaltına alınan avukata adli kontrol

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

TOKİ Müteahhitlerinin Dokunulmazlığı mı Var?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

VavaCars'tan yapay zeka ve coğrafi genişleme odaklı büyüme hedefi

2

Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

3

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı

4

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 151 hükümlü yakalandı

5

Antalya'da kıyıya vuran Akdeniz foku yeniden denizle buluşturuldu

6

Osmaniye'de öğrenciler kamyonlarla getirilen karla eğlendi

7

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

8

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

9

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

10

Adana ve Mersin'in ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı