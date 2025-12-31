İlginizi Çekebilir

Mersin'de yılbaşında 12 bin 216 personel güvenlik için görev başında

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, yeni yıl tedbirleri kapsamında kentte 12 bin 216 güvenlik personelinin kamu düzeninin korunması için görevde olduğunu belirtti.

Toros, Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın açıklamasında, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmeleri için tüm kurumların gereken tedbirleri aldığını söyledi.

Bu tedbirlerin 4 gün uygulanacağını dile getiren Toros, tüm birimlerin 24 saat esasına göre görev başında olacağını ifade etti.

Kentin tamamında sahada olduklarını vurgulayan Toros, "Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız yeni yıl tedbirlerini kapsayan 4 günlük süreçte, 2 bin 332 ekip, 22 hava aracı, 17 deniz unsuru ve 12 bin 216 güvenlik personeli ile Mersin'imizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin korunması için görevdedir." diye konuştu.

Vali Toros, kentte bu süreçte 3 bin 716 sağlık personelinin de hizmet sunacağını belirtti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve ilgili tüm ekiplerin acil durumlara karşı hazır olduğunu ifade eden Toros, Mersin'de kamu düzenini bozacak hiçbir davranışa geçit vermeyeceklerini dile getirdi.

Yeni yılın sağlık, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Toros, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını, kamu düzenini bozacak davranışlardan kaçınmalarını ve görev yapan personele destek olmalarını istedi.

Vali Toros, daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleriyle toplantı yaptı.



