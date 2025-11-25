İlginizi Çekebilir

Mersin

Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

MERSİN - Mersin'de yurt dışından gelen tırda 223 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Mersin Valiliğinin, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından ülkeye giriş yaptığı belirlenen tırı takibe aldı.

Teknik ve fizik takip sonucu operasyon düzenlenen araçta, 325 paket halinde 223 kilogram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, narkotik ekiplerince tırda yapılan arama polis kamerasınca görüntülendi.



