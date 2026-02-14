İlginizi Çekebilir

Mersin'deki Göksu Irmağı'nın artan debisi tarım alanlarına zarar verdi

Mersin

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Göksu Irmağı'nın debisinin artması dolayısıyla bazı tarım alanları ve güneş panelleri zarar gördü.

Kentte etkili olan yağış nedeniyle Akdeniz'e dökülen Göksu Irmağı'nın debisi arttı.

Debinin artmasıyla ırmak kenarında bulunan bazı erik, zeytin ve sebze ekili alanlar ile güneş panelleri su altında kaldı.

Tarımsal alanların ve panellerin hasar gördüğü bölgeler dronla görüntülendi.

Köselerli Mahallesi sakinlerinden Hakan Çetin, AA muhabirine, bölgede iki gün boyunca kuvvetli yağışların etkili olduğunu söyledi.

Panellerin ve tarımsal alanların zarar gördüğünü ifade eden Çetin, "Her şey risk altında. Panellerimiz su altında. İnşallah daha fazla bir şey olmaz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Şevket Çetin de yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesini istedi.



