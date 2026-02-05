Mersin'deki kazada ikiz kızlarından biri ölen, diğeri yaralanan ailenin evinde yas hakim

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarpması sonucu 15 yaşındaki ikiz kızlarından biri ile iki yeğenlerini kaybeden, diğer kızları da ağır yaralanan aile üzüntü yaşıyor.

Çilek Mahallesi'nde 2 Şubat'ta Melis K'nin (25) kullandığı 33 ATE 039 plakalı cipin çarpması sonucu ikiz kızlarından Kübra ile yeğenleri Necla Öztürk (15) ve Zehra Serdil Atak'ı (18) kaybeden ailenin evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, baba Mahmut ve anne Gaffure Güney'e başsağlığı diledi.

- "Yetkililerden, tabiplerden yardım bekliyoruz"

Mahmut Güney, gazetecilere, olay günü kızlarının, yeğenleriyle dışarıda vakit geçirdiğini söyledi.

Telefonla ulaşamadıkları çocukları aramaya çıktıklarını dile getiren Güney, evlerine yakın yerde kaza olduğunu gördüklerini anlattı.

Güney, yeğenlerinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Diğer yaralıları ambulansla hastanelere götürmüşler. Biz direkt hastaneye koştuk. İkiz kızlarım Kübra ve Büşra acildeydi. Büşra'yı ameliyathaneye götürdüler, Kübra da acilde can vermiş. Büşra'ya gereken müdahaleleri yaptılar. İç organları hasar görmüş, beyninde zedelenme var. Yetkililerden, tabiplerden yardım bekliyoruz. İki çocuğum vardı, biri gitti bir tane kaldı. Başka tutunacak dalımız da kalmadı."

Büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Güney, "Bu çocukların gelecekleri vardı, daha dünya yüzü görmediler. Bunlar melek, melekleri yok ettiler. O çocukların yerine biz büyükler gitseydik. Bunlar daha hayatı yaşamadı daha hayatın ne olduğunu bilmiyorlar." dedi.

Güney, olay yerinde sık sık kaza meydana gelmesinden dolayı bölgeye üst geçit yapılması gerektiğini belirterek, suçluların gereken cezayı almasını talep etti.

- 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza sonrası sürücü tutuklanmıştı

Çilek Mahallesi'nde Melis K'nin kullandığı cip, D-400 kara yolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmış, kazada Kübra Güney, Necla Öztürk ve Zehra Serdil Atak'ın hayatını kaybetmiş, Kübra Güney'in ikizi Büşra Güney (15) ile Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) yaralanmıştı. Olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.