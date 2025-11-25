Mersin'deki rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı daha tutuklandı

MERSİN - Mersin'de yürütülen rüşvet, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıklarının "rüşvet", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik başlattığı soruşturma devam etti.

Bu kapsamda, kimliği belirlenen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Özel gümrük müşavirliği firmalarından rüşvet aldığı iddia edilen 16 gümrük memuru ile suça karıştıkları öne sürülen 17 şirket sahibi ve çalışanına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 27'si kentte, 1'i Kocaeli'de gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 1'i savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakılmış, hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 17'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.