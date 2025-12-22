Mersin'in Akdeniz ilçesinde ağaçlar bakımdan geçirildi

İlginizi Çekebilir

Mersin

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde kış mevsimi dolayısıyla ağaçlar budandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 5338 Sokak'taki ağaçlarda kış bakımı yaptı.

Zabıta ve polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, ağaç dalları iş makineleriyle toplanıp mahalleden çıkarıldı.

Ekipler, trafikte sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçları da budadı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korumaya yönelik çalışmaların ​​​​​​​kesintisiz süreceğini kaydetti.



