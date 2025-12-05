İlginizi Çekebilir

Mersin'in Akdeniz ilçesinde alışveriş merkezleri denetlendi

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde alışveriş merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren alışveriş merkezlerini inceledi.

Fiyat etiketi uygunluğu, son tüketim tarihleri, ürünlerin saklama koşulları ve hijyen durumunu denetleyen ekipler, eksiklikler hakkında işletmelere uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak için denetimlerin süreceğini kaydetti.



