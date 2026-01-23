Mersin'in Akdeniz ilçesinde ev temizliği ve kuaför hizmetleri sürüyor

MERSİN - Mersin'in Akdeniz ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde temizlik ve kuaför hizmetleri devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 2025 yılında 1181 hanede kapsamlı ev temizliği gerçekleştiren ekipler, ayrıca 162 kadına kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdeniz'de hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kimsesiz, engelli ve yaşı ilerlemiş hemşerilerimizin hayatına dokunmak, onların günlük yaşamını kolaylaştırmak bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Sosyologlarımızın tespitleri doğrultusunda planlı ve sürdürülebilir bir hizmet yürütüyoruz. İhtiyaç duyulan her haneye ulaşmaya, her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Belediye ekiplerinin evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini bu yıl da sürdüreceği öğrenildi.

