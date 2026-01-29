İlginizi Çekebilir

Yapı Kredi Yatırım 2026 strateji raporunu yayımladı
Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi
Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam, Hollanda'da 933 konutun satışını gerçekleştirdi
Koleksiyon Mobilya'dan 2025 yılında 80 milyon lira net kar
Osmaniye’de rezerv alanlarındaki konut ve işyeri çalışmaları sürüyor
Osmaniye’de tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

Mersin

Mersin'in beyaza bürünen Sertavul Yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası, yarıyıl tatilindeki çocuklara kar eğlencesi yaşatıyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yayla, kar yağışı sonrası yarıyıl tatilindeki çocukları ve ailelerini ağırlıyor.

Aileleriyle 1650 rakımlı yaylaya giden çocuklar, poşet ve leğenlerle karda kayarak tatilin tadını çıkarıyor.

Beyaz örtüyle kaplanan yayla, kış manzarasıyla misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Çocuklarıyla Sertavul Yaylası'nda vakit geçiren Recep Büyüktatlı, AA muhabirine, kar yağışına rağmen havanın çok güzel olduğunu söyledi.

Çocuklarının karda vakit geçirip eğlendiğini anlatan Büyüktatlı, yaylanın kış tatili için bölgedeki en iyi alternatiflerden biri olduğunu dile getirdi.

Halime Deryal da yaylanın kar yağışı sonrası güzel bir manzaraya büründüğünü belirterek, "Çocuğumuzun kar görmesini çok istedik. En uygun yer burasıydı. Kayarken çok mutlu oldu." dedi.

Eda Zeynep Düz (10) ise ailece etkinliğe katıldıklarını söyleyerek, "Karda kaymak çok eğlenceli. Ailecek güzel bir etkinlik yapmış olduk. Ortam çok güzel, herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



Eğitim 29.01.2026 13:32:27 0
Anahtar Kelimeler: mersin'in beyaza bürünen sertavul yaylası tatildeki çocukları ağırlıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

HAGB, yani hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı nedir?

Bahri Çolpan

Vali Yılmaz’a Büyük İlgi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Sebepsiz Sebep?”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Yapı Kredi Yatırım 2026 strateji raporunu yayımladı

2

Serik'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

3

Mersin'de merdiven altı üretilen 6 bin 86 kavanoz sahte krem ele geçirildi

4

Rönesans Holding iştiraki Ballast Nedam, Hollanda'da 933 konutun satışını gerçekleştirdi

5

Koleksiyon Mobilya'dan 2025 yılında 80 milyon lira net kar

6

Osmaniye’de rezerv alanlarındaki konut ve işyeri çalışmaları sürüyor

7

Osmaniye’de tamamlanan 10 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi

8

Mersin'de silahla kuyumcuyu soyan zanlı tutuklandı

9

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hesapları

10

Osmaniye'de yapımı tamamlanan 10 köy evi depremzedelere teslim edildi